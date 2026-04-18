ಹೊನ್ನಾದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ

ದಂಡಿನಶಿವರ (ತುರುವೇಕೆರೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿನಶಿವರ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹೊನ್ನಾದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಥೊತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಿಗೆ ಅರಕೆಯೊತ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಡೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೋಮೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾದೇವಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆಸುಪಾಸು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು. ಕುರ್ಜಿ ಕಂಬದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ, ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯ, ಕುರುಡು ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ರಂಜಿಸಿತು. ಏಣಿಬೇತಾಳದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಹೊನ್ನಾರು, ಕರಗದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಹೊರಿಗಳ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಿಸುವಿಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹರಕೆಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷ ಮಡೆ ಹೊತ್ತು ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಡೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹೊಂಬಾಳೆ, ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ, ಕಣಗಿಲ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಂಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಆರತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗಿರೀಶ್ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಗುಡಿಗೌಡ ಡಿ.ಎನ್.ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>