ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಮಧುಗಿರಿ: ಸಚಿವರಾದ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಒಳ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದ ವಕೀಲರು ಬುಧವಾರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ 56,432 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಶೀಘ್ರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ನರಸೀಯಪ್ಪ, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ನರಸಿಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಕಣಿಮಯ್ಯ, ತುಂಡೋಟಿ ರಾಮಾಂಜಿ, ಜೀವಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ವಕೀಲರಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ತೆರಿಯೂರು ಶಿವಣ್ಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಾಣದರಂಗಯ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಂಗನಾಥ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>