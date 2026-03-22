ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ:ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ತುಮಕೂರಿನ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವು

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ/ತಿಪಟೂರು:</strong> ಕಾಶಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರಿನ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ತಿಪಟೂರಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಜಯಮ್ಮ (65), ಯಶೋಧಮ್ಮ (60) ಮತ್ತು ಗಂಗಾ (40) ಮೃತರು.</p><p>ಟಿ.ಟಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 15 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಉಳಿದವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಲು ವಿಮಾನ ಏರಲು ತಿಪಟೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಟಿ.ಟಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. </p><p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದ ರಾಣಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಟಿ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿದ್ದ ತಿರುವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯೂ-ಟರ್ನ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಲಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. </p><p> ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>