ಸಂಭ್ರಮದ ಉಡಸಲಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಗಂಡಸಿ: ಹೋಬಳಿಯ ಯರಗನಾಳು, ದೊಡ್ಡ ಯರಗನಾಳು, ಹಿರಿಯಾಳು ಮತ್ತು 9 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಉಡುಸಲಮ್ಮದೇವಿ (ಕೊಡಿದೇವಿ) ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯರಗನಾಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದವರಿಂದ ಕೋಡಿದೇವಿಯ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾಹ, ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಯರಗನಾಳು, ದೊಡ್ಡಯರಗನಾಳು, ಹಿರಿಯಾಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಬಂಡಿತೇರು, ಬಾಯಿಬೀಗ, ಬಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯರಗನಾಳು ವೀರಶೈವ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಅಮ್ಮನವರ ಉದ್ಭವಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾಹ, ಅಭಿಷೇಕ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ನಂತರ ಯರಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ದರ್ಬಾರ್ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಕೋಡಿದೇವಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಕುಣಿತ, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಡಿದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚೋಮನ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ, ರಥಕ್ಕೆ ಬಲಿಪ್ರದಾನದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಒಕ್ಕಲುಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ರಥ ಎಳೆದು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಯ ಹಣ್ಣು- ದವನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಯರಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಲಿಂಗದ ವೀರರ ಕುಣಿತ, ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಕುಣಿತ, ಚೋಮನ ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಮದ್ದು ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮೆರವಣಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>