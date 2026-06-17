ಗುಬ್ಬಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಗುಬ್ಬಿ: ಪ್ರೊ ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪಿತ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಎನ್.ಎ.ನಾಗರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿ– ಎಚ್. ಬಸವರಾಜು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕಸಬಾ– ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಕಡಬ– ಸುರೇಶ್, ಚೇಳೂರು– ಜಗದೀಶ್, ಹಾಗಲವಾಡಿ– ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಿ.ಎಸ್. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಪಟ್ಟಣ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಯೋಗೀಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ಕಾಟ್ಕೆ, ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಗಮಂಗಲ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಎಚ್. ಜಗನ್ನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಅರಿವೇಸಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ನಂದಿನಿ, ತಿಪಟೂರು ಸುರೇಶ್, ಸುಧಾಕರ್, ಪಾವಗಡ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಿಟ್ಟೂರು ಗಂಗಾರಾಮ್, ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಹೊಸಕೆರೆ ಬಸವರಾಜು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ದಲಿತ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-17-1781783788</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>