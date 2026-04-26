ದೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ ಅರ್ಜಿ

<p><em>ಶಾಂತರಾಜು ಎಚ್ ಜಿ</em></p>.<p>ಗುಬ್ಬಿ: ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ರೈತರ ಪರದಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂ ಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 23 ಕಾಯಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂ ಮಾಪಕರು ಇದ್ದು 1 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. 45 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ದಿಂದ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವರು ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 328 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ, ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿ, ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ, ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ, 11 ಇ ಸ್ಕೆಚ್, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ, ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 4,666 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ.</p>.<p>ಮುಷ್ಕರನಿರತ ಭೂಮಾಪಕರ ಬೇಡಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನವಾದರಷ್ಟೇ ರೈತರ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಕಂಡು ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ದೂಳು ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಪರವಾನಗಿ ಭೂ ಮಾಪಕರು ಮುಷ್ಕರನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸರ್ವೆಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಾಪಕರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ, ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಧನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಷ್ಕರನಿರತ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-17-1497494876</p>