ಗುಬ್ಬಿ | ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್‌: ಮಾರ್ಗ ಬದಲು

<p><strong>ಗುಬ್ಬಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 206ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಏ. 25ರ ವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಿಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುದಿಗರೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಹೊಸ ಎನ್ಎಚ್-73 ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನಿಟ್ಟೂರು– ತಿಪಟೂರು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವುದು.</p>.<p>ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಸಿಐಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಹೇರೂರು, ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–206ರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿದರೆ ಗೇಟ್- ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>