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ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದ ಲಿಂಕ್‌ ಕೆನಾಲ್‌ ಯೋಜನೆ: ರಾಜಕೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ನಾಂದಿ?

ೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:07 IST
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ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೂ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳಿತು
ಎ.ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ
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