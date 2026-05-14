ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಹುಳಿಯಾರು: ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕದ ಹಳೆ ಕೋಡಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀರದೇವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ– ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೀತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾವ್ಯರಾಣಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಗೀರಥ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ, ರಂಗನಾಥ್, ಕೆಇಬಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ, ಪ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಏಜಾಸ್ ಪಾಷ, ಕಲಾವಿದ ಗೌಡಿ, ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>