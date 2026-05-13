ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು

ಹುಳಿಯಾರು: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬೋರನಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಲಾಶಯದ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ರೈತರ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾರದೆ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಒಣಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಲಾಶಯದ ನಾಲಾ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಲೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕು. ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತಾತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 19 ಅಡಿ ನೀರಿದ್ದು, 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 3 ಅಡಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈತರು ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ರೈತರ ವಿರೋಧ: ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಜಲಾಶಯದಿಂದಲೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನೀರು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-18-563454228