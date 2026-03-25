ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಸಾಲು

ಹುಳಿಯಾರು: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ದಿನಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 28 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಹುಳಿಯಾರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊತ್ತ ವಾಹನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಹೇಳುವ ದಿನ ಅವರ ಸುಳಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-17-532124915</p>