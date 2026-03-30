ದಸೂಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜನಸಾಗರ

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿಯ ದಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ರಾಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದವು. ಭಾನುವಾರ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ನಡೆದವು.

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಗೌಡಗೆರೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಆಂಜನೇಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಗುಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲಾಯಿತು. ಗೌಡಗೆರೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ರಥ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260330-17-231517198