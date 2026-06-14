ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೇಸರ

<p><em>ಆರ್.ಸಿ. ಮಹೇಶ್</em></p>.<p>ಹುಳಿಯಾರು: ಪಟ್ಟಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ. ಜೂನ್, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟವೂ ಬಿರುಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರಗಳು ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಧಾರಣೆ ಸಿಗದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹240ರಿಂದ ₹280, ₹320ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ₹100, ₹120ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನೇರಳೆ ಇದೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ನೇರಳೆ ಗಿಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಾಣಿಕಲ್ಲು ವಾಸಿ ಪರಮೇಶ್.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ನೆರೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ನೇರಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣವಿರುವುದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮುಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-17-1908746213</p>