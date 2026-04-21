ಕೆಂಕೆರೆ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ತೇರು

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದು ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಈ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ದಶರಥ ರಾಮೇಶ್ವರ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಳಿಕಾಂಬದೇವಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದವು. ನಂತರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಗೌಡಗೆರೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ದಮ್ಮಡಿಹಟ್ಟಿ ಈರಬೊಮ್ಮಕ್ಕದೇವಿ, ಬರದಲೇಪಾಳ್ಯದ ಅಂಬಿಕಾದೇವಿ, ಕಾಳಿಕಾಂಬದೇವಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ದೇಗುಲದಿಂದ ತೇರುಬೀದಿವರೆಗೆ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ತರಲಾಯಿತು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿದ್ವಜ ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವು. ತೇರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬದೇವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಭಕ್ತರು ತೇರು ಎಳೆದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-17-13961745