ಮಳೆಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ಆವರಿಸಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಟ್ಟಣದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಧರ್ಮಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಆಮೀನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುತ್ತುವಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟು ರೈತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರೈತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಮಳೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೀರಜ್ ಆಲಂ, ಸಾದತ್ ಮೌಲಾ, ಮುತ್ತುವಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್, ಹಾರೂನ್ ಶರೀಫ್, ಸುನ್ನು, ಖದೀರ್, ಮುನ್ನ, ಉಬೇದ್ ಸಾಬ್, ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>