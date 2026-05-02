ದೇಗುಲ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿಯ ನುಲೇನೂರು ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಕಳ್ಳರು ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಭೂತಪ್ಪನ ದೇಗುಲವನ್ನು ನುಲೇನೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.

ಪೌಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕಳ್ಳರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂತಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಫಲಹಾರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260502-17-539091999