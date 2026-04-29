ಸಂಭ್ರಮದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಅದ್ದೂರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಂಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಪುರದಮಠದ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹುಳಿಯಾರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವೀರಗಾಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>