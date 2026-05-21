ಹುಳಿಯಾರು: ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು 30 ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೋಬಳಿಯ ನೂರಾರು ಜನರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಣ ಹಾಕಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ, ವಾರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ' ಎಂಬ ಆಮಿಷದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೋಸಹೋಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಹೆಸರಿನ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹2,600 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ₹100 ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ಬಾರದೆ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ಕೀಂ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಹೂಡಿಸಿ ನಂತರ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ಕೀಂ ಪರಿಚಯಿಸುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹಣ ಹೂಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>