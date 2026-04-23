ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾತ್ರೆ

ಹುಳಿಯಾರು: ಜೋಡಿ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಏ. 25ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

22ರಂದು ಸಂಜೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ, ಹುಳಿಯಾರಿನ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದ ಅಂತರಗಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 23ರಂದು ನಡೆಮುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು, ರಾತ್ರಿ ದೂತರಾಯನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಮಣೇವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

24ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 25ರಂದು ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ, ಸಂಜೆ ದೇವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-18-831562435