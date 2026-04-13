ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹುಡುಕುವುದೇ ಸವಾಲು

ಹುಳಿಯಾರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಎಂಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗೂಡಂಗಡಿಯಂತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿ ಆರೇಳು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಅಂಗಡಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಕಾದಂಬರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲ: ಹುಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಹೊಂದಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಾಲ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸೊರಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಸೋರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಳಿದುಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಯ ಮೂಲೆ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಸದ್ಯ ಎಂಪಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ನಾಮಫಲಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಶಾಲಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೊಠಡಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ನಿರಾಸಕ್ತಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರಿನ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೈ–ಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡಿಜಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಹುಳಿಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>