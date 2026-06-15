ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿಸುವಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಹುಳಿಯಾರು: ‘ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ’ಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮೀಯ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಣಿ. ಗೋವಿನ ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಗೋವು ರಾಜಕೀಯ ವಸ್ತುವಾಗಬಾರದು. ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆ ನಂತರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗೋ ಮಾಂಸ ರಫ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಳಿಯಾರು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನದೀಮ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾದತ್ ಷರೀಪ್, ವೈ.ಎಸ್.ಪಾಳ್ಯ ರಿಯಾಜ್, ಹಾರೂನ್, ನಜೀರ್, ಶಫಿ, ಸುನ್ನು, ಗೌಸ್, ಖದೀರ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-17-1171163503</p>