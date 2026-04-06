ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ

ಹುಳಿಯಾರು: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಯವ್ಯಯದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ₹62 ಲಕ್ಷಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯದೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.

ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಂಪರ್ಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕ, ಉದ್ಯಮ ಪರವಾನಗಿ, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ, ಖಾತಾ ನಕಲು, ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ, ವೇತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ ಮೂಲ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ವಿಶೇಷ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 15ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಜಾಹಿರಾತು ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹3.50 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬುಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಶೃತಿ ಬನಾರ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ದಯಾನಂದ್, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜು ಬಡಗಿ, ಬಿಬಿ ಫಾತೀಮಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಶೃತಿ ಸನತ್, ಸಂದ್ಯಾ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-17-422161940