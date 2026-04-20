ಹುಳಿಯಾರು: ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಹುಳಿಯಾರು: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ರಮೇಶ್ಬಾಬು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಬೀದಿ, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಡ್ಡಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಹರಾಜು ನಡೆಸದೆ ಹಳೆಯ ಹರಾಜಿಗಿಂತ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕ ಏರಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಎದುರೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಪತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಜತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿ ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಅರಿತ ರಮೇಶ್ಬಾಬು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರವೇ ಹರಾಜು ನಡೆಸಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗಾನಂದ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ದಯಾನಂದ್, ದಸ್ತಗೀರ್, ಹೇಮಂತ್, ಬಡಗಿರಾಜು, ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಇಮ್ರಾಜ್, ಬಲಿಜ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಂಎಲ್ ಮೂರ್ತಿ, ಬಡಗಿ ರಾಮಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-17-172339647