ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನೇ ದಿನೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನವೆಂಬರ್– ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಮೊದಲು ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹700ರಿಂದ ₹900ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ₹1 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಬೋರನಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ರೈತರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ದೂರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಿಗದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಎಷ್ಟೇ ಅಡಿಕೆ-ತೆಂಗಿಗೆ ಹರಿಸಿದರೂ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್: ಈಗಾಗಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ