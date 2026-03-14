ತುಮಕೂರು: ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೂ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು– ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ಊಟ ತಯಾರಿಸಿ ಉಳಿದ 6 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

'ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ' ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಡಿ, ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.

'ಗುರುವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರು: 'ಗುರುವಾರದ ತನಕ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಬಿ.ಶುಭ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆನು ಪ್ರಕಾರ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ನೀಡಲು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಟೊ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಟೊ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ₹10 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ₹20 ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ₹30ಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟವಾಡಿ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಜಯನಗರ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ದರ ಇದೆ.