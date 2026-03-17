ನೆಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯಧಾರೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p><strong>ಕುಣಿಗಲ್:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಿಗೆರೆಯ ದಯಾಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಂಗ ವಿಜಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಯಾ ಭವನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರ 'ಶ್ರಮದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯಧಾರೆ' ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿ ನಮ್ಮ ಬೆವರ ಹನಿಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯಧಾರೆ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ತನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಧನ್ಯತಾಭಾವ ತೋರಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವನಗಳಲ್ಲೂ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬದುಕು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೆಗೋಲ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ಶಿವರಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆನ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ನ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್, ದಯಾಭವನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೀನೇಶ್ರ ಕೆ. ವರ್ಕಿ, ಕಪನಿಪಾಳ್ಯ ರಮೇಶ್, ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಪಲ್ಲವಿ ಮಣಿ, ಮಾಸ್ತಿ ಟಿ.ಸಿ. ರಮೇಶ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಮಿತ್ರ, ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಗೀತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಂಜು ದೊಡ್ಡಿರಪ್ಪ ಡಾ. ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಡಾ. ನರಸಿಂಹ, ಪ್ರಸಾದ್, ಸತೀಶ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>