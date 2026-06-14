ಹುಳಿಯಾರು | ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೇರಳೆ: ಖರೀದಿ ಬಿರುಸು

<p><strong>ಹುಳಿಯಾರು:</strong> ಪಟ್ಟಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ. ಜೂನ್, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟವೂ ಬಿರುಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರಗಳು ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಧಾರಣೆ ಸಿಗದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹240ರಿಂದ ₹280, ₹320ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ₹100, ₹120ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನೇರಳೆ ಇದೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ನೇರಳೆ ಗಿಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಾಣಿಕಲ್ಲು ವಾಸಿ ಪರಮೇಶ್.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ನೆರೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ನೇರಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣವಿರುವುದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮುಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜು.</p>.<p> <strong>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ</strong></p> <p> ‘ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 100 ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೇರಳೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು 50 ಮರಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ನೀಡಿವೆ. ಉಳಿದವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಫಸಲಿದ್ದರೂ ನೆಲದ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಂಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಬಸವನಗುಡಿಯ ನೇರೆಳೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹150ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಿಪಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 50 ಮರಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ’ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>