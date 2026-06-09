ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿಗೆ ವರುಣ ಅಡ್ಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ

<p>ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ, ಕಟಾವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ತೀವ್ರ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ಭತ್ತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ’ ಎಂದು ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗುಬ್ಬಿ, ಅನಂತರಾವ್ ಸೊಪ್ಪಿನ, ಬಾನುವಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಡನಗೌಡ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಗದ್ದೆಗಿಳಿದ ಯಂತ್ರಗಳು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಭತ್ತದ ಕಾಳುಗಳು ನೆಲಕ್ಕುದುರುತ್ತಿವೆ ಭತ್ತದ ಫಸಲೂ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೂ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಭತ್ತವನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಣಗದಿದ್ದರೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಹಾಳಾಗು ತ್ತವೆ. ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಿ ರಾಮಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೊಸವಳ್ಳಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-43-1212933009</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>