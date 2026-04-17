ಮಳೆಗೆ ಧರೆಗುರುಳಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು

<p>ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಎಕ್ಕೆಗೊಂದಿ ನಂದಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಭಾನುವಳ್ಳಿ–ಕಮಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಡುವೆ ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ತಂತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ನೀಡದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ’ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಸ್ಒ ವಿನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು, ಹತ್ತಾರು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾನುವಳ್ಳಿಯ ಯು.ಕೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-43-1629927367</p>