ಕಲ್ಲೂರು: ಬೆಸ್ತರಿಂದ ಗಂಗಾ ಸಪ್ತಮಿ

ಕಲ್ಲೂರು (ಗುಬ್ಬಿ): ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬ ಹೋಬಳಿಯ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗಂಗಾಮತ ಬೆಸ್ತರ ಸುಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಸಪ್ತಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಂಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟು, ಹಸಿರು ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮೀನಿನ ಬಲೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರಗಳಿಂದ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರು ಗಂಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟೇಶ್. ಕೆ. ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಗಂಗಾಮಾತೆ. ಸಮುದಾಯದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಣ್ಣ, ತಾತಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜ್, ದಯಾನಂದ, ಸುರೇಶ್, ಅಶೋಕ್, ಪಾಂಡು, ಮುದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ, ಹೋಟೆಲ್ ಶಿವರಾಜು, ರತ್ನಮ್ಮ, ಸುಶ್ಮಿತ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.