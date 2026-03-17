ಹಾಸ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗಬಾರದು: ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಸ್ವದೇಶಿ

ತುಮಕೂರು: ಹಾಸ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗಬಾರದು, ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತಕ ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಗೆಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುಗಾದಿ ಹಾಸ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರೂ ನಕ್ಕು ಆನಂದಿಸುವ ಹಾಸ್ಯ ಹೊರ ಬರಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ದಿ.ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಗೆಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ಖರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಗೆಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ, ರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರು, ಕಲಾವಿದರು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಹಾಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದರು.

ಲೇಖಕಿ ಬಿ.ಸಿ.ಶೈಲಾ ನಾಗರಾಜ್, 'ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂವಾದ, ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆಯನ್ನು ಜನಮನಗೊಳಿಸುವ ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಎಂ.ಜಿ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ನಗೆಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಗದ ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆ ಸುರೇಶ್, ಜಿ.ಎನ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಗೌ.ತಿ.ರಂಗನಾಥ್, ಡಿ.ವಿ.ಶೇಷಾಚಲ, ದೊಂಬರನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಗೌ.ತಿ.ಸೋಮನಾಥ್, ವೆನ್ನೆಲ ಕೃಷ್ಣ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.