ತುಮಕೂರು: ಮಠದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕಾರದೇಶ್ವರ ಮಠದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದ ವೀರಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಾರನ್ನು ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆತಂಕ ದೂರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಠದಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದ ಬಳಿಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ನೊಂದು ಮಠ ತೊರೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>