ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ | ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಯಾರು ಏನೆಂದರು?

<h2> ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಹೊರೆ</h2><p>ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 17ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಹೊರೆಯೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಶೇ 25ರ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹7,64,655 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇದು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಶೇ 24.91ರಷ್ಟು ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಇದೇ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ?</p><p>ಒಟ್ಟು ವರಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ₹1 ವರಮಾನದಲ್ಲಿ 18 ಪೈಸೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ವ್ಯಯಿಸಲಿದೆ. ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 14 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ?</p><p><strong>ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಗೌಡ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ</strong></p> <h2>ನಿರಾಶದಾಯಕ ಬಜೆಟ್</h2><p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 24X7 ನಿರಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯುಜಿಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಭ್ರಮನಿರಸನ ಬಜೆಟ್.</p><p><strong>ಜಿ.ಬಿ.ಜ್ಯೋತಿಗಣೇಶ್, ಶಾಸಕ</strong></p> <h2>‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ನಡುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</h2><p>‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೋವು’ನಲ್ಲೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ @2047ಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.</p><p>11ಜಿ ಮಾದರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ. ಶೇ 26.7ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ‘ಗ್ರೇಟರ್ ತುಮಕೂರು’ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು.</p><p><strong>ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ</strong></p><h2>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</h2><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರದೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಅರ್ಹರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು.</p><p><strong>ಜಿ.ಕೋಮಲ, ತುಮಕೂರು</strong></p>. <h2>ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ</h2><p>ರೈತರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಣಕಾಸು ನೆರವು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಕರಗಳು, ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂಬ 4 ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಧನ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಕೆ.ಎಸ್.ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ</strong></p><h2>ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ರೋಹ</h2><p>ರಾಜ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಲಂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವಸತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ರೋಹ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಪೋಷಿಸುವ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಜೆಟ್.</p><p><strong>ಎ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ, ಸ್ಲಂ ಜನಾಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ</strong></p><h2>ಸರ್ವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</h2><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಡ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಸೌಮ್ಯಾ, ತುಮಕೂರು</strong></p><h2>ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ</h2><p>ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ದರೂ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯದ ಬಜೆಟ್.</p><p><strong>ಟಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ತುಮಕೂರು</strong></p><h2>ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾಲು ಕುಸಿತ</h2><p>ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಪದಗಳ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೆಪಿಎಸ್ ನೀತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಸಿ.ಬಿ.ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಐಡಿಎಸ್ಒ</strong></p><h2>ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ</h2><p>ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ, ಪಿಯುಸಿ ತನಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ, ಶಾಲೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಯವ್ಯಯ.</p><p><strong>ನಟರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಮಕೂರು</strong></p><h2>ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು</h2><p>ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರವರ್ಗ-1, ಪ್ರವರ್ಗ-2ಎ ಮತ್ತು 2ಬಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳೆ ನಿವೇಶನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ.</p><p><strong>ಮೊಹ್ಮದ್ ವಾಜೀದ್, ಉದ್ಯಮಿ, ತುಮಕೂರು</strong></p><h2>ಹುಣಸೆ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲ</h2><p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹುಣಸೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮಲಗೊಂದಿ, ಶಿರಾ</strong></p><h2>ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು</h2><p>ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹3 ಕೋಟಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ₹3 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1.2 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮತೋಲನಾ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಟಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಟಿಡಿಸಿಸಿಐ</strong></p><h2>ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲ</h2><p>ಯಶವಂತಪುರ– ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತುಮಕೂರು– ಹೊಸೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಟಿ.ಜೆ.ಗಿರೀಶ್, ಉದ್ಯಮಿ</strong></p><h2>ಹುಸಿ ಬಜೆಟ್</h2><p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಹುಸಿ ಬಜೆಟ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಣ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p><strong>ಅಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ, ಎಬಿವಿಪಿ, ತುಮಕೂರು</strong></p><h2>ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ</h2><p>ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಡಿ.ಆರ್.ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಟಿಡಿಸಿಸಿಐ</strong></p>. <h2>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್</h2><p>ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಬಜೆಟ್. ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವ–ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್.</p><p><strong>ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ತುಮಕೂರು</strong></p>.<h2>ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ</h2><p>ತೆರಿಗೆದಾರರ ಆಸೆ, ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಹಾಯಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ನಂಜುಂಡ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ</strong></p> <h2>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ</h2><p>ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಘೋಷಣೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಜೆಟ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಎಲ್.ಜೀವನ್, ರಾಜ್ಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷ</strong></p>