ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಏಕಾಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲೊಂದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಬಾವಿ

ಮಧುಗಿರಿ: ಏಕಾಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಬಾವಿ (ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬಾವಿ) ಬಹುಪಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ.

ಬಾವಿ ನೀರು ಎಳೆನೀರು ರೀತಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಸೈಕಲ್, ಆಟೊ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

ನೀರನ್ನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಯ್ಯಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾವಿ ನೀರು ಬತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡಿ ಜನರು ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಳೇಗಾರರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಮಧುಗಿರಿ ದಂಡಿ ಮಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆ.

'35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ಈ ಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನೀರು ಎಳನೀರಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸೈಯದ್ ಮುಬಾರಕ್.

30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಗೆ ಈ ನೀರನ್ನೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಈ ನೀರು ರೂಢಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗಮಣಿ.

ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಬದಲಾಗಿ ಬಾವಿ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಈ ನೀರನ್ನೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಧುಗಿರಿ