ಮುಚ್ಚಿದ ಚರಂಡಿ: ಸಮಸ್ಯೆ

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಚರಂಡಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ದುರ್ನಾತ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಲಲಿತಮ್ಮ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಹೋಟೆಲ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ರಾಮಾಚಾರಿ, ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>