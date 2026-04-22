ಮಗಳ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಸೇರಿ ಅಳಿಯನ ಕೊಲೆ

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಮಗಳ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಸೇರಿ ಅಳಿಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೋಬಳಿಯ ದಂಡೀಪುರದ ಜಯಮ್ಮ (50), ಅವರ ಪುತ್ರ ನಂದೀಶ್ (35), ಮಗಳ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಮರ್ ನಾರಾಯಣ್ (23) ಎಂಬುವರನ್ನು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಕೊಲೆಯಾದರು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಯಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಸುಜಾತಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ ಜ. 31ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಮರ್ ಜತೆಗೆ ಸುಜಾತಾ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜಯಮ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಜಯಮ್ಮ, ಅಮರ್, ನಂದೀಶ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಏ. 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೂವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಳಿ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>'ಎಡ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಳಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಜಯಮ್ಮ, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ನಂದೀಶ್ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಕೊಲೆಯ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮಧುಗಿರಿ ಸಿಪಿಐ ಎಚ್.ಜಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಜೇಶ್, ಎಎಸ್ಐ ಜಿ.ಪಿ.ವಿನೋದ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಕೆ.ಇ.ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>