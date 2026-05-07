ಚಿನ್ನ ಕದ್ದ ಆರೋಪ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 37 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸರವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಡುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವವನನ್ನು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೋಬಳಿಯ ಗುಂಡಗಲ್ಲು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪೆನುಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಂದೆಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಂನ ನಡುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 19ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಗನ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಸಂಜೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೆ ತೆರಳಲು ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೀರು ತೆರೆದಾಗ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಒಡವೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>