286 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂಡಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ 286 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಿಗಳರಹಳ್ಳಿ, ರಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ, ಬೂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೈರಾಪುರ ತಾಂಡ, ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಾಯಕನ ತಾಂಡ, ಹಾಗೂ ಜಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ದೊರಕಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್�ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಟೂರು ಶಿವಪ್ಪ, ಎ.ಡಿ. ಧನಂಜಯ್, ಕಂದಾಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬು, ಎಚ್.ಎಮ್.ಆರ್, ಎಂ.ಪಿ. ಕಾಂತರಾಜು, ಕೆ.ಟಿ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಇಂದಿರಾ ದೇನಾನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ವಿ.ಆರ್. ಭಾಸ್ಕರ್, ಸಂಜೀವ್ ಗೌಡ, ಎಲ್. ರಾಮಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜು, ಪಾಪಣ್ಣ, ಶಾಂತರಾಜು, ರಾಮಚಂದ್ರು, ಸಿದ್ದನಂಜಪ್ಪ, ಕೆ.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>