ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: 'ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಲೂ ಅತ್ತೆ ಬಳಿ ಅಳಿಯ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಜಯಮ್ಮ, ಅಮರ್ ಹಾಗೂ ನಂದೀಶ್ ಸೇರಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯನ್ನು (24) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತರ ಅಕ್ಕ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯ ದಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಜಯಮ್ಮರ ಮಗಳು ಸುಜಾತ ಎಂಬುವವರನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ನಂತರ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗನಿದ್ದು, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಜಾತ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>'ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಜಾತ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಅಮರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಜಾತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಸುಜಾತರ ತಾಯಿ ಜಯಮ್ಮಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಜಯಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಏ. 17ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಮ್ಮ, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ನಂದೀಶ್ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಡಿದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬದ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>