ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಭೆ, ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ

<p>ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ನಾಟಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತರು ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಯ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಗುಂಪು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಪಡೆಯಬಹುದುಎಂದರು. ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್, ಜಾಲಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನೂರು ರೈತರಿಗೆ ಔಷಧಿ, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-17-63862743</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>