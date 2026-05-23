ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ | ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ

<p><strong>ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ</strong>: ಹೋಬಳಿಯ ವೆಂಗಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮಳೆ ಬೀಳದೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದರು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದವು. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಸಿನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀಲ್.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡೆರೆಡು ಬಾರಿ ಹುಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹದ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಜಮೀನನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-17-2001671663</p>