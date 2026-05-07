ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ತಣಿಸುವ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ

ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಹಸಿರು ಚೆಲ್ಲುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು, ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳ ಸಾಲು.. ನಡುವೆ ಒಂದು ಜಲಪಾತ್ರೆ... ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೂರಾರು ಯುವಕರ ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಾಸ....

ಸಮೀಪದ ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಷ್ಕರಣಿಯು ಈ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ತಾಪ ತಣಿಸುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ವರ್ಷವಿಡೀ ಈ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾದರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ದಂಡೇ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನಾಮುಂದು ತಾಮುಂದು ಎಂದು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಕರು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅನತಿ ದೂರದಂದ ಓಡಿಬಂದು ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಜುವಾಗ ಚಿಣ್ಣರ ಉತ್ಸಾಹ, ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹುರುಪು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

'ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಂತರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. 'ಗಂಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನವರ ನಂಬಿಕೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಈ ನೀರೇ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಪೊರೆಯುವ ದೈವವೆಂದೇ ಪುಷ್ಕರಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ