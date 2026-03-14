ಕೊರಟಗೆರೆ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದ ಉದ್ಯಾನಗಳು

ಕೊರಟಗೆರೆ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುವಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಳವಳ್ಳಿ–ಪಾವಗಡ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಈಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲೀಗ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾವಗಡದವರೆಗೆ 220 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆ (ಕೆ–ಶಿಪ್) ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಕೆ–ಶಿಪ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಾನ, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ, ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಆಸನ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆ–ಶಿಪ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಿಡಮರಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಂಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಾಗ ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. 
ಚಂದ್ರ ಅಯ್ಯನಗುಡಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ

ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ರಮೇಶ್ ಕೊರಟಗೆರೆ