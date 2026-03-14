ಶನಿವಾರ, 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೊರಟಗೆರೆ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದ ಉದ್ಯಾನಗಳು

ಎ.ಆರ್.ಚಿದಂಬರ
Published : 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:38 IST
ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿನಿಂತಿರುವ ಮರಗಳು.
ಹಾಳಾದ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಾಗ ಈ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಚಂದ್ರ ಅಯ್ಯನಗುಡಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ರಮೇಶ್‌ ಕೊರಟಗೆರೆ
