ಇಂದಿನಿಂದ ದೇವುಗಾನಿಕೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಕೊರಟಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣದ(ಗುಪ್ಪಟ್ಣ) ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ ನಂತರ 15ನೇ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರದ ಹಿಂದೂಪುರ, ಮಡಕಶಿರಾ, ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗದ ಒಕ್ಕಲುಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಲಿಕೊಂಡೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ಗುಪ್ಪಟ್ಣದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಪೂಜಾರಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮ, ಚನ್ನಪಟ್ಣ ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮ, ನೇಗಲಾಲದ ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮ, ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಬೇವಿನಳ್ಳಮ್ಮ ಸೇರಿ ಏಳು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ ಜಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ 30 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನು ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಊರಾಚೆ ತೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಡಿಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಕ,ತಂಗಿಯರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜಲಧಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗೆ ಹಾಲು ಹುಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಂಡು ಭಂಡಾರ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತೇರು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಓಕಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಕುರಿತು ಪಟ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ದಿನ ಇರುವಾಗ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಹೊತ್ತು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಊರು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಾಳೇಕಾಯಿ ವತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 30 ಹಳ್ಳಿಯವರು ಮತ್ತು ದೇವಿ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಲಧಿ ಮತ್ತು ಮರುಪೂಜೆ ಎರಡೂ ದಿನ ಒಕ್ಕಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸವಿರುವ ರೂಢಿಯಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುವುದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೂಲ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಗವಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-17-525085172