ಕೊರಟಗೆರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಪತ್ತೆ

<p><em>ಎ.ಆರ್.ಚಿದಂಬರ</em></p>.<p>ಕೊರಟಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಗಲಾಲ, ಮಾರಿಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುಪಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ.</p>.<p>ದಟ್ಟ ಪೊದೆ, ಬಂಡೆ, ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪಗಳು, ಕೋಟೆ ಮಾದರಿಯ ಗೋಡೆ, ಶಿಲಾ ಪೀಠಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಅವಶೇಷಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಈರಣ್ಣನ ಗುಡಿ: ಸ್ಥಳೀಯರು ಈರಣ್ಣನ ಗುಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ತಾಣವು ಇಂದಿಗೂ ಪೂಜಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮ ಮಾದರಿಯ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪ: ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಚಾವಣಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ರಚನೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮಾದರಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮಂಟಪಗಳಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಗೋಡೆಬೀಳು: ಅರಣ್ಯದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದ ಈ ಗೋಡೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಂತಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಗೋಡೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹಾಗೂ ಒಳಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾವಲು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ದುರ್ಗ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ‘ಗೋಡೆಬೀಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಈ ಊಹೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಪೀಠ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಭಾಗಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಶಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದೇವತಾ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಯೋನಿಪೀಠದ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಪೊದೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-17-1589149484</p>