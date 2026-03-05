ಕೊರಟಗೆರೆ: ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತ ಜಾಲಾರ, ಮುತ್ತುಗ

<p><strong>ಕೊರಟಗೆರೆ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೀಗ ಜಾಲ್ಗಿರಿ/ಜಾಲಾರ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ ಕೊನೆ–ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಇವುಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅರಳಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಸುಗಂಧಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಜಾಲ್ಗಿರಿ ಅಥವಾ ಜಾಲಾರ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ಈ ಹೂವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮುತ್ತುಗವೂ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ–ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸುಗಂಧ ದೂರದೂರಿಗೂ ಹರಡಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಊಟ ಬಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ, ಊರ ಜಾತ್ರೆ, ದೈವ ಪೂಜೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ. ಒಕ್ಕಣೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಫಸಲನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು, ಕಣದ ಪೂಜೆ, ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಋತುವಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಈ ಹೂಗಳು, ಕಾಡಿನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಾಡು ನಾಶ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾಡು ಹೂಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>