ಭೂಮಾಪಕರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಕೊರಟಗೆರೆ: ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರನ್ನು 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ನಾರಾಯಣರಾಜು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಂದ ಕ್ರಯ, ಧಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಭೂಮಾಪನಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೈತರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ನಾವೇ ಭರಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ 26 ವರ್ಷಗಳ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದ್ವಾರಕನಾಥ್, ಎಸ್.ನಂಜುಡಾರಾದ್ಯ, ಎಚ್.ರಘು, ಡಿ.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಸುಮ, ಪರಶುರಾಮ್, ನರಸರಾಜು, ನಾಗಭೂಷಣ್, ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಭರತ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-17-921651989</p>