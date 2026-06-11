ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಜನಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ 56 ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
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