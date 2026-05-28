ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆ

ಕೊರಟಗೆರೆ: ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಕಂತೆವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಣ್ಣನೇ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ ಬೈಲಹನುಮಯ್ಯ (36) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ವಿಷ್ಣುಕುಮಾರ್ (38) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಇವರ ತಂದೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು, 2 ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮೇ 25ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಪರಸ್ಪರ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಷ್ಣುಕುಮಾರ್ ಚಾಕು, ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೈಲಹನುಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಲಹನುಮಯ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮೇ 26ರಂದು ಕೋಳಾಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಕೊರಟಗೆರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಕೋಳಾಲ ಪಿಎಸ್ಐ ಎಸ್.ಆರ್.ಅಭಿಷೇಕ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಮಧುಕುಮಾರ್, ಎ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಂಡ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-17-1302475525</p>