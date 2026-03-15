ಕೊರಟಗೆರೆ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರಿಂದ 23ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ 8 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 14 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 26,530ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಹಾಲಿ ಇದ್ದ 15 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಥರಟಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

16ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೊನಿ, ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಒಳಪಡಲಿದೆ. 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೊನಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಜ್ಜಿ ಬಡಾವಣೆ, ಓಬಳದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಹರಿಜನ ಕಾಲೊನಿ, ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ. 19ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಣ್ವ ಲೇಔಟ್, ಕಾಮರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೊನಿ, ಹರಿಹರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಸಾದರ ಬೀದಿ, ಭೋವಿ ಕಾಲೊನಿ. 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೋಡಬಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೌನ್ ಗಡಿ. 21ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಶಪುರ, ಬೋಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ. 22ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಲ್ಲುಗುಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳೇವೀರನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಮೇಲೂರು. 23ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಜಟ್ಟಿಅಗ್ರಹಾರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೊನಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ.

ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಶಾಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರ್ಡ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ?: ಪುರಸಭೆ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಸರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಹಳೆಯ 15 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಚಕ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವೇಳೆ ಸಮಗ್ರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮತೋಲನ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕ